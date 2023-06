Российский бизнесмен Илиади получил в Афинах три награды за сыр по греческим технологиям

Форум проводила гастрономическая организация Греции Greek Taste Beyond Borders

АФИНЫ, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Российский бизнесмен Юрий Илиади, производящий в Нижегородской области сыры типа фета из натурального овечьего и козьего молока, получил в Афинах три награды за сыр по греческим технологиям. Об этом Илиади сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, награждение прошло на пятой ежегодной конференции мировой гастрономии с участием шеф-поваров из многих стран (5-th Annual Taste Conference of Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy). Форум проводила гастрономическая организация Греции Greek Taste Beyond Borders ("Греческий вкус за границей", GTBB), которая занимается продвижением греческих продуктов и брендов за рубежом. Илиади получил три награды - золотую медаль в номинации "Исконно греческий вкус", золотую медаль "За качество и вкус", а также приз "Сыр года 2023" за производимый им сыр Ольвия.

Илиади уже награждался этой греческой гастрономической организацией в 2022 году. Тогда ему была вручена золотая медаль за сыр в номинации "Исконно греческий вкус".

По словам Илиади, на конференции в Афинах присутствовали производители вин, сыров и других продуктов по греческим технологиям, рестораторы из всего мира, включая даже Японию. "Греки поощряют тех, кто производит греческие продукты в других странах, - сказал бизнесмен. - Тут мы можем у них поучиться. Нам в России была бы нужна похожая организация, которая поощряла бы компании, продвигающие российскую кухню на западном рынке. Это помогало бы популяризации и российской культуры, и российской кухни". "Неплохо было бы скопировать эту хорошую идею, - считает Илиади. - У нас в России проводятся выставки, на которых Минсельхоз выдает награды российским производителям, а вот представителей российской кухни и ресторанного бизнеса, которых уже много в других странах, никто не знает, и никто их не поощряет. Я считаю, что это наше упущение. А греки следят не только за своими, они поощряют, например, японцев и африканцев, которые открывают рестораны греческой кухни или производят какие-то греческие продукты. В этом плане есть нам чему поучиться".

По словам Илиади, в России после введения санкций пропало очень большое количество импортируемых сыров. "И наши производители начали быстро изготовлять сыры, которые часто не соответствуют по качеству их зарубежным аналогам", - сказал бизнесмен. По его словам, "продается, к примеру, сыр под названием фета, но это по сути фальсификат, так как мало того, что он изготовляется не по оригинальной технологии, но и еще не из того молока". Он напомнил, что технология и рецептура сыра фета опубликована в находящейся в открытом доступе базе данных греческого правительственного вестника, и он в своем производстве очень четко придерживается этих требований. "При этом мы не называем свой сыр фетой, мы пишем, что это сыр из овечьего и козьего молока, изготовляемый по технологии греческой феты. Мы соблюдаем международные правила, хотя в России Греция еще не зарегистрировала за собой право на бренд "фета". Она его зарегистрировала во всем мире, в Евросоюзе, но в РФ пока нет", - пояснил он.

Выход на торговые сети в регионы

Илиади отметил, что в 2022 году и до сих пор на его производстве "сыры выпускались в ручном исполнении, по-домашнему, но соблюдая рецептуру и технологию". "За этот год мы завершили строительство нашего молочного завода и уже ведутся испытательные работы на нем, - сообщил бизнесмен. - На днях приступим уже к промышленному изготовлению наших сыров с теми названиями, которые мы уже зарегистрировали. Оборудование для этого сыра мы закупили из Греции. За этот год мы также увеличили поголовье наших овец и коз. Мы в 2022 году закупили еще 600 коз из Голландии и в этом году закупаем еще 600 овец французской породы Лакон из Австрии".

Илиади отметил, что с августа его сыры будут уже поставляться в торговые сети, а не только в небольшие магазины. "Сети нас ждут, потому что сейчас с сырами премиум-класса проблема. Импортозамещения по этой позиции у нас как такого нет. Чтобы создать тот сыр, который мы сейчас выпускаем, потребовалось четыре года, которые ушли на создание собственной овечьей и козьей фермы. В России такие фермы можно пересчитать на пальцах. Нам еще придется долго развивать это направление малого рогатого скота молочного направления, чтобы получать это молоко и делать продукцию из него. Причем не только сыры. Мы в этом году планируем запустить греческий йогурт, еще 3-4 вида сыров и другие молочные продукты", - пояснил он.

Существенная господдержка

По словам бизнесмена, его деятельности очень помогает поддержка сельскохозяйственных предприятий государством. "В этом году мы выиграли грант из федерального бюджета на развитие малого рогатого скота в объеме 19 млн рублей, и местное правительство Нижегородской области нам выделило дотацию 56 млн рублей на развитие сетей - на дороги, подвод газа и электричества, канализацию, то есть на все, что нужно для функционирования нашей фермы и нашего молокозавода, - сказал Илиади. - Мы планируем поставлять товары в торговые сети Нижегородской области, а затем будем охватывать Татарстан, который к нам даже ближе, чем Москва". "У нас существует пятилетний план развития, согласно которому мы должны до 2027 года довести наше поголовье до 10 тыс. голов, и тогда возникнет вопрос расширения рынков сбыта, - пояснил бизнесмен. - В этом году мы произведем всего 100 тонн сыра, что мало для торговых сетей, но уже в 2027 году будем выпускать 1 200 тонн сыра в год. Все для этого уже есть. Это наш бизнес-план, согласованный со Сбербанком, который нас кредитует по льготной ставке 4,5% годовых. Очень важно, что даже кредиты у нас дотируются государством".