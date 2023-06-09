В Ровненской области демонтировали памятник и мемориальную доску советским солдатам

В населенных пунктах Князевка и Витковичи Березновского района области с мемориалов в честь павших советских воинов убрали упоминания о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Памятник и мемориальная доска советским солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны, демонтированы в Ровненской области на западе Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующие фото.

Памятник советским солдатам снесли в поселке Степань Сарненского района, а мемориальную доску - в селе Ленчин Березновского района Ровненской области. Кроме того, в населенных пунктах Князевка и Витковичи Березновского района области с мемориалов в честь павших советских воинов убрали упоминания о Великой Отечественной войне.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, четыре - Александру Суворову и еще четыре - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.