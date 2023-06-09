На Московском онкологическом форуме 2023 обсудят инновации в лечении

Мероприятие пройдет с 15 по 17 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский онкологический форум 2023 пройдет с 15 по 17 июня, в рамках программы эксперты расскажут о самых инновационных тактиках в лечении онкозаболеваний, современных технологиях, диагностике, реабилитации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ключевая цель Московского онкологического форума - обмен опытом, дискуссии с экспертами, обсуждение передовых методов лечения и треков развития. В этом году форум будет не менее масштабным, чем в 2021 году. Запланированы выступления более 300 ведущих специалистов из 10 стран мира, в том числе из Индии, Германии, Испании, Франции, Сербии и Турции. Среди ключевых тем - влияние инноваций на клиническую практику, ранняя диагностика онкозаболеваний, реконструктивно-пластическая хирургия, онкоморфология. В рамках форума пройдет конкурс молодых ученых, на котором они смогут не только представить результаты своих исследований научному сообществу, но и получить экспертную оценку", - сказала Ракова.

По ее словам, со своими докладами на актуальные темы выступят главный онколог Москвы Игорь Хатьков, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова Алексей Шабунин и другие ведущие специалисты в области онкологии.

Участие в форуме примут и зарубежные эксперты. Так, профессор гематологии, заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и университета Пьера и Марии Кюри в Париже, выступит с докладом о клеточной терапии. Директор Международного центра рака молочной железы (IBCC) в Барселоне проведет дискуссионный разбор сложных случаев рака молочной железы. Профессор хирургии Белградского университета поделится опытом лечения рака поджелудочной железы, перечислила заммэра.

"Участники форума смогут посетить уникальную интерактивную выставку. В выставочном пространстве гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операций, и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов. 15-16 июня форум будет работать для профессионального сообщества, а 17 июня откроет двери для пациентских сообществ, пациентов и их близких", - добавила Ракова.