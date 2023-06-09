Туристическая отрасль Узбекистана проявила интерес к проекту Москвы "Город открытий"

По словам начальника управления международного взаимодействия комитета по туризму города Булата Нурмуханова, проект помогает детям выбрать направление для будущего образования и профессии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Образовательно-туристический проект "Город открытий" презентовали в Москве для представителей туротрасли Республики Узбекистан. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.

"Со стороны Узбекистана во встрече приняли участие начальник управления по развитию креативного туризма Министерства культуры и туризма Узбекистана Шухрат Исакулов, а также представители ведущих туристических компаний республики. Представители Мостуризма рассказали коллегам об инновационной методологии проекта, а также поделились успешным опытом ее применения в Москве и других регионах России. Узбекская сторона выразила интерес к масштабированию проекта в республике", - значится в сообщении.

Также представители делегации из Узбекистана смогли лично увидеть, как проходит одна из программ проекта, и пообщаться с ее участниками. Они посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Здесь 8 июня проходили мероприятия "Города открытий" для участников проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" - молодых россиян, которые на постоянной основе живут в других странах, включая Республику Узбекистан.

"Москва не первый год развивает новые форматы путешествий. Детский и образовательный туризм для нас - одно из самых приоритетных направлений. Проект "Город открытий" помогает подрастающему поколению не только интересно, но и с пользой провести время - выбрать направление для будущего образования и профессии. Увлекательные программы проекта позволяют не просто заинтересовать детей, но и вдохновляют их, показывая новые возможности для развития. Мы очень рады, что наши партнеры из Узбекистана проявили интерес к успешному опыту Москвы в этом вопросе", - отметил начальник управления международного взаимодействия комитета по туризму столицы Булат Нурмуханов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавил начальник управления по развитию креативного туризма министерства культуры и туризма республики Шухрат Исакулов, Узбекистан и Россия являются стратегическими партнерами по развитию многих отраслей экономики, включая туризм. Мы активно развиваем отношения между нашими странами и обмениваемся лучшими практиками. "Сегодня в Узбекистане разрабатывается законопроект по развитию детского, юношеского туризма и краеведения, поэтому мы очень благодарны за опыт и наработки, которыми с нами делятся наши московские коллеги. Наибольший интерес для нас представляет образовательно-туристический проект "Город открытий", который сегодня с успехом реализует Москва", - сказал он.

О проекте

Образовательно-туристический проект "Город открытий" позволяет школьникам увидеть город как универсальное образовательное пространство. Дети могут в интерактивном формате познакомиться с перспективными отраслями и профессиями - посетить высокотехнологичные производства, IT-компании и вузы, принять участие в увлекательных мастер-классах и семинарах.

"Методология проекта универсальна и подходит для реализации как в любом регионе России, так и за ее пределами. Кроме столицы проект уже успешно запущен в трех регионах России: в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Воронежской областях. Его реализацию в регионах поддержал бизнес - крупные промышленные и добывающие предприятия. Проект продолжает масштабироваться", - заключили в комитете.