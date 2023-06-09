Иран предложил гуманитарную помощь Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС

Общество Красного Полумесяца Ирана готово направить спасателей на место происшествия

ТЕГЕРАН, 9 июня. /ТАСС/. Общество Красного Полумесяца Ирана готово направить на Украину спасателей и предоставить гуманитарную помощь на фоне разрушения Каховской ГЭС и последовавшего наводнения. Об этом в пятницу сообщило агентство Mehr со ссылкой на председателя общества Пира Хосейна Коливанда.

По данным агентства, Коливанд написал письмо в Украинский Красный Крест с предложением помощи. "Этот трагический инцидент затронул жизни и здоровье большого числа невинных людей. <...>. Общество готово в кратчайшие сроки направить специализированные команды спасателей и товары гуманитарного назначения для оказания помощи людям, пострадавшим в результате инцидента на юге Украины", - говорится в письме.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 8 человек погибли (2 из них - в результате обстрела пункта эвакуации) , более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.