Парламент Японии поддержал пересмотр миграционного законодательства

Одобренный документ, в частности, ограничивает количество попыток подачи заявления на получение статуса беженца

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в пятницу одобрила документ о внесении изменений в миграционное законодательство, который, в частности, ограничивает количество попыток подачи заявления на получение статуса беженца.

Законопроект поддержали большинство депутатов правящей Либерально-демократической партии и ее партнера по коалиции - партии "Комэйто", в то время как оппозиция в лице Конституционно-демократической партии и Коммунистической партии выступили против. В мае документ также прошел одобрение ключевой, нижней палаты парламента.

В соответствии с ним в Японии будет создана законодательная база для приема "квазибеженцев", спасающихся от конфликтов, таких как украинский. Япония в настоящее время признает беженцами только тех людей, которые сталкиваются с преследованием по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов. За последний год японская сторона приняла около 2,4 тыс. человек с Украины, как "эвакуированных из зоны конфликта", временно предоставив им статус резидента. Поправка в законодательство позволит им в качестве "квазибеженцев" претендовать на статус резидента, работать и получать пенсии.

Помимо этого, законопроект позволит властям депортировать людей, подавших заявление на получение статуса беженца три и более раз. Сейчас иностранные граждане, проходящие проверку на статус беженца, не могут быть депортированы независимо от того, сколько раз они подавали заявления и по каким причинам они это делали. В последние годы число людей, ходатайствующих о признании их беженцами, увеличилось, и власти Японии считают, что некоторые из них злоупотребляют законом, чтобы избежать депортации и остаться в Японии нелегально.

Законопроект разрешает иностранцам, проходящим процедуру депортации, жить за пределами мест содержания под стражей, как того требуют нынешние правила, при условии, что за ними будут присматривать уполномоченные лица. Новый документ вызвал критику со стороны оппозиции и общественных активистов. По их мнению, изменение законов приведет к росту числа депортаций людей, которые по-прежнему подвергаются риску преследования и сталкиваются с другими опасностями в своих странах.

В Японии действуют строгие критерии для предоставления статуса беженца. В 2022 году японские власти признали беженцами только 202 человека или 5% общего количество подавших соответствующие заявления.