Шахтеры "Мариинского прииска" на Урале прекратили забастовку после диалога с руководством

Они вернулись к работе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Группа сотрудников "Мариинского прииска" в Свердловской области, которая два дня отказывалась подниматься из шахты из-за планов по ее консервации, прекратила забастовку и вернулась к работе. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель генерального директора компании "РТ-Капитал" Игорь Юдин.

"Все сотрудники "Мариинского прииска" прекратили забастовку и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия. <…> Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия - это провокация. Напротив, мы реализуем на "Мариинском прииске" план финансового оздоровления", - отметил он.

Юдин добавил, что до 14 июня на предприятии создадут рабочую группу с участием представителей "РТ-Капитала", "Мариинского прииска", властей Свердловской области и сотрудников. "Повторно будет проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом. До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения", - заключил замгендиректора "РТ-Капитал".

В четверг, по информации госкорпорации "Ростех", группа активистов спровоцировала на "Мариинском прииске" забастовку, часть сотрудников отказалась выходить из шахты. Их недовольство вызвали планы по развитию прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи и строительство флотационной фабрики, всего под землей находились более 70 человек. В самом "Мариинском прииске" отмечали, что информация о возможных сокращениях на предприятии не соответствует действительности. Прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав шахтеров.

"Мариинский прииск" - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Это единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата, осуществляемой на основе постоянной лицензии сроком до 2031 года. Управлением прииском занимается "РТ-Капитал".