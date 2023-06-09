Площадь семи цветников варьируется от 30 до 40 кв. м каждый

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Традиционный фестиваль цветов в Александровском саду Петербурга посвятят Году педагога и наставника, 12 июня посетители смогут увидеть семь цветников на заданную тематику. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Татьяна Морозкова.

"Уже 11 год подряд мы в Александровском саду проводим фестиваль цветов, который посвящаем году, обозначенному президентом. В этом году это у нас Год наставника и педагога. Мы к 12 июня, ко Дню России, приурочили это мероприятие. Традиционно мы разбиваем семь цветников, в оформлении которых принимают участие наши садово-парковые предприятия. Также в этом году мы пригласили два учебных заведения, чтобы они нам помогали и практиковались в этом. Это Садово-архитектурный колледж и Академия городского хозяйства", - сказала она.

По словам Морозковой, подготовку к фестивалю цветочного оформления начинают еще зимой. На этой неделе цветники уже разбили. Торжество начнется с 12:00 12 июня, однако полюбоваться экспозициями можно будет в любое время в течение лета, вход будет бесплатным.

Генеральный директор АО "Садово-парковое предприятие "Центральное" Анна Харичева добавила, что каждый цветник несет свою смысловую нагрузку, у каждого есть наименование. Площадь семи цветников варьируется от 30 до 40 кв. м каждый. Среди традиционных растений будут ковровые цветники: бегония, колеус, цинерария, тагетес. Впервые принято решение использовать гвоздику в центральном цветнике в виде солнца, символизирующее крылатое выражение "Ученье - свет". Эта композиция самая большая, все остальные примерно одного размера.

Помимо высаживания цветов к фестивалю в Александровском саду привели в порядок дорожки, урны, отремонтировали ограждения и покосили газоны.