"Артек" подписал соглашение об организации отдыха для детей из Зимбабве

С 2014 по 2022 год детский центр посетили более 8 тыс. детей из 94 государств

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" организует отдых для детей из Зимбабве. Соответствующее соглашение подписали в пятницу представители центра и министерства начального и среднего образования республики.

"9 июня, в Международный день друзей, на образовательном форуме "Формируя будущее", который проходит в Казани, "Артек" достиг договоренности о международном сотрудничестве с представителями иностранных государств. Соглашение о сотрудничестве международный детский центр подписал с министром начального и среднего образования Зимбабве Эвелин Ндлоу", - говорится в сообщении пресс-службы "Артека".

Как уточнили в пресс-службе, с 2014 по 2022 год детский центр посетили более 8 тыс. детей из 94 государств.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. К своему 100-летию в 2025 году "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.