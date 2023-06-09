9 июня, 16:25

Путин приехал в новую Академию единоборств на территории "Сириуса"

Она создавалась по поручению президента

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посещает новую Академию единоборств в парке науки и искусства "Сириус".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что академия создавалась по поручению Путина и представляет собой универсальный спортивно-тренировочный центр для самбистов, дзюдоистов и других борцов. В центре также есть гостиница и медицинские подразделения. По словам представителя Кремля, все сделано на высочайшем уровне.

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик говорил о том, что Академия единоборств в "Сириусе" станет основной базой для сборной России по дзюдо. Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга "Ледяной куб", реконструкция объекта началась в 2020 году. За два года арена была полностью перепрофилирована. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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