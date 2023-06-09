Мантуров посетил Херсонскую область

Вице-премьер - глава Минпромторга осмотрел объекты торговли региона и провел встречу с врио губернатора Владимиром Сальдо

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой Херсонскую область, говорится в сообщении правительства РФ. Мантуров осмотрел объекты торговли региона и провел встречу с врио губернатора Владимиром Сальдо.

"Розничная торговля в Херсонской области представлена преимущественно небольшими торговыми сетями, рынками и несетевой розницей. Основной розничный оборот сосредоточен на рынках и в небольших магазинах", - говорится в сообщении. Так, в регионе работают порядка 1,2 тыс. магазинов и 20 рынков.

С учетом последствий подрыва Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов, особую важность приобрела нестационарная торговля. "Регион уже выразил заинтересованность в приобретении нескольких десятков автолавок. Денис Мантуров пообещал, что правительство и Минпромторг окажут поддержку в решении этого вопроса", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер подчеркнул необходимость сбалансировано развивать торговлю в регионе. "Это и развитие местных сетей, и обеспечение полноценных поставок через логистические центры, и создание местной логистики, чтобы локальные производители могли использовать эти мощности в том числе для хранения своей продукции до следующего урожая. Будем продолжать в этом направлении работу и рассчитываем здесь на ваши инициативы", - подчеркнул Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба кабмина.

Мантуров и Сальдо также обсудили поддержку промышленных предприятий региона. В текущем году планируется докапитализировать региональный Фонд развития промышленности на 300 млн рублей.

"Также в ближайшее время планируется подписание соглашения с федеральным Фондом развития промышленности - это откроет возможность для получения под региональные проекты так называемых совместных займов, когда 90% заемных средств предоставляет федеральный фонд, а 10% - региональный", - отмечается в сообщении.