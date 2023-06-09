В КЧР на чемпионате будут решать задачи по повышению туристической привлекательности

Мероприятие пройдет с 19 по 21 июля

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Окружной кейс-чемпионат "Социально-экономическое развитие СКФО - 2023" пройдет на курорте Архыз Карачаево-Черкесии 19-21 июля, сообщили в пятницу в Министерстве образования и науки КЧР.

В соревнованиях, где молодежные команды решают актуальные бизнес-задачи, примут участие порядка 120 человек. В рамках интеллектуального состязания они будут решать реальные региональные задачи, направленные на повышение туристической, инвестиционной и социальной привлекательности региона.

"Кейс-чемпионат "Социально-экономическое развитие СКФО - 2023" состоится в Карачаево-Черкесии. Вопросы организации и проведения мероприятия обсудили сегодня на совещании в формате ВКС представители правительства РФ, полпредства по СКФО, КАВКАЗ.РФ, правительства КЧР и СКФУ", - говорится в сообщении.

Лучшая команда получит гран-при. Для победителей и финалистов проекта из Карачаево-Черкессии будут организованы стажировки и практики в органах власти и институтах развития. Отборочный этап проекта стартует 12 июня.