Водители 12 июня смогут получить разрешение на возврат машины в четырех пунктах МАДИ

Круглосуточно будут работать три отделения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Четыре пункта Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), где можно взять разрешение на возврат эвакуированного автомобиля, будут работать 12 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В День России получить разрешение на возврат автомобиля, эвакуированного за нарушение правил дорожного движения, можно будет в пунктах Московской административной дорожной инспекции. Они расположены на специальных стоянках ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" по адресам: проезд Одоевского, владение 3, проезд Энтузиастов, владение 3, улица Вагоноремонтная, дом 4а и улица Дубовая Роща, владение 7а", - говорится в сообщении.

Первые три пункта работают круглосуточно, четвертый - с 10:00 до 22:00. Кроме того, 12 июня будет закрыт сервисный центр "Московский транспорт" на улице Старой Басманной (дом 20, корпус 1).

Парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной. Накануне праздника, 11 июня, платными останутся улицы с тарифами 380 и 450 рублей в час.

"Если ваш автомобиль эвакуировали, узнать о его местонахождении можно по телефонам: +7 495 539-54-54 и 3210 (с мобильного, круглосуточно), а также в приложении "Парковки России", - говорится в сообщении.