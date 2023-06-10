В ДНР намерены ввести систему контроля качества работы городских и районных администраций

По словам врио главы региона Дениса Пушилина, она позволит отслеживать в режиме реального времени, все ли решения и поручения выполняются в положенные сроки

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Индикатор контроля качества работы городских и районных администраций введут на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в субботу врио главы региона Денис Пушилин.

"Мы вводим индикатор определения качества работы городских и районных администраций. Это позволит в режиме реального времени отслеживать, все ли решения и поручения выполняются в положенные сроки", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он также поручил главам администраций продолжить работу по поддержке семей мобилизованных, погибших бойцов и демобилизованных военнослужащих, в том числе в рамках деятельности государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".