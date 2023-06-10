Папа Римский не будет публично проводить воскресную проповедь по рекомендации врачей

В больнице имени Агостино Джемелли сообщили, что состояние здоровья понтифика в норме

ВАТИКАН, 10 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не появится в воскресенье перед верующими в ходе традиционной воскресной проповеди. Об этом сообщил в субботу журналистам на пресс-конференции в больнице прооперировавший понтифика Серджио Альфьери, врач больницы имени Агостино Джемелли. Трансляция велась на портале "Ватиканские новости".

"Все параметры [состояния здоровья] Папы Римского в норме, но лучше не напрягаться, и мы попросили отказаться от проповеди ("Ангелу небесному" - прим. ТАСС) завтра", - сказал медик. Как уточнил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, "молитва будет носить частный характер, в палате".

86-летний понтифик, перенесший в среду полосную операцию под общим наркозом, проведет в больнице еще несколько дней "для обеспечения лучшего восстановления", которое идет штатно.