В Орле проект медцентра-долгостроя скорректируют для соответствия современным нормам

Параллельно строительная компания проводит подготовку к отделочным работам

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Проект многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, который начали строить в 2006 году, приведут в соответствие с современными требованиями, в том числе с санитарными и технологическими правилами. Об этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Орел.

"Проведены на сегодняшний день все мероприятия, которые касаются доработки проекта. Он должен пройти еще будет экспертизу, поскольку времена меняются, меняются требования к оборудованию, меняются требования по санитарным правилам, технологическим, поэтому проект требует определенной корректировки", - сказал Мурашко.

По его словам, параллельно строительная компания проводит подготовку к отделочным работам. "Хочу сказать, что компания имеет опыт работы, не могу за них что-то гарантировать, но, тем не менее, опыт компании позволяет надеяться, что она выполнит все срок", - отметил Мурашко.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что медицинский центр сдадут в конце 2024 года. "Поэтому здесь я благодарен за взаимный контроль регионального и федерального уровней по этому объекту", - добавил он.

В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение в кратчайшие сроки завершить строительство здания многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница". Центр был спроектирован еще в 2006 году, а затем его возводили силами трех различных подрядных организаций, но так и не завершили. Глава кабмина поручил Минстрою РФ в ежемесячном режиме мониторить подготовку проектно-сметной документации, добавив, что после ее утверждения поступят средства на завершение строительства.