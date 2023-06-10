Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

По словам президента Украины, его страна не останется в стороне "от той стихии, через которую сейчас проходит Канада"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Украина готова помочь Канаде с тушением лесных пожаров, если это потребуется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, прибывшим в Киев в субботу с необъявленным визитом.

"Конечно, мы не останемся в стороне от той стихии, через которую сейчас проходит Канада, - цитирует Зеленского его пресс-служба. - Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи".

В настоящее время в Канаде отмечено 425 очагов возгорания, распространение огня в 232 из них спасателям пока не удается остановить. Наиболее сложная ситуация в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио и Саскачеван. В начале недели дымом от пожаров заволокло небо в таких канадских городах, как Монреаль, Оттава и Торонто, а также в Нью-Йорке и других городах на северо-востоке США. К пятнице дымка в городах Канады уже рассеялась, в США также наблюдается улучшение ситуации с чистой воздуха.

В Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров прибыли спасатели из Австралии, Новой Зеландии, США, Франции и ЮАР. Также к этой работе привлечены канадские военнослужащие.