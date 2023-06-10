Народный фронт за 10 лет выявил нарушения с госзакупками на сумму более 315 млрд рублей

Также во время проведения СВО движение создало масштабный проект по сбору гуманитарной помощи для бойцов "Все для победы!"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Бюро расследований Народного фронта за 10 лет работы выявило нарушения с государственными и муниципальными закупками на сумму более 315 млрд рублей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

11 июня Народный фронт празднует 10-летие с момента первого официального учредительного собрания. Идея создания движения принадлежит президенту РФ Владимиру Путину в 2011 году.

"За 10 лет Народному фронту удалось решить 500 тыс. поставленных жителями России проблем, добиться, чтобы были отремонтированы 47 тыс. км дорог, расселены 3,6 тыс. аварийных домов, благоустроены 13 тыс. дворов, убрано более 20 тыс. свалок, отремонтированы 8,3 тыс. детских и спортивных площадок. Представителями Народного фронта проверен ход строительства и ремонта, а также текущая работа 9,8 тыс. школ, 4,5 тыс. больниц и поликлиник, 8,3 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов", - рассказали в пресс-службе.

Также благодаря работе бюро расследований Народного фронта и общественному контролю отменены закупки роскоши и выявлены нарушения с государственными и муниципальными закупками на общую сумму более 315 млрд рублей. "Народным фронтом за 10 лет подготовлено более 3,5 тыс. заключений и аналитических докладов для Администрации президента, правительства, других органов власти. На уникальной платформе "Народный контроль" всего на данный момент проведено 225 опросов, в которых приняли участие более 1 700 000 респондентов", - рассказали в движении.

19 февраля 2022 года представители Народного фронта прибыли в Ростов-на-Дону для организации помощи вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР. "С этого дня более 100 тыс. волонтеров присоединились к гуманитарной миссии Народного фронта и его партнеров по движению "Мы вместе" в новых регионах России. Свыше 15 тыс. тонн гуманитарного груза доставлено жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Помощь получили более 500 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

Во время проведения специальной военной операции (СВО) Народный фронт создал масштабный проект по сбору гуманитарной помощи для бойцов "Все для победы!". "При поддержке военкоров, блогеров, известных людей за год удалось собрать более 7,3 млрд рублей для бойцов на передовой. Свыше 2 млн человек прислали деньги или принесли в региональные отделения Народного фронта квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, обмундирование, лекарства и многое другое. Помощь оказана 328 подразделениям по всей линии боевого соприкосновения", - заключили в Народном фронте.