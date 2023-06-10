В ЯНАО за восемь лет втрое выросла популяция кречетов на железной дороге Обская - Карская

Этому способствовали хорошая кормовая база и безопасность птиц, которую не нарушает работа промышленного объекта, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов

ТАСС, 10 июня. Популяция кречетов на мостах вдоль самой северной железной дороги в мире Обская - Карская в Ямало-Ненецком автономном округе за восемь лет выросла втрое. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

"Новости из гнезд наших кречетов с железной дороги Обская - Карская. Специалисты Арктического [научно-исследовательского] стационара [Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН] в очередной экспедиции насчитали рекордных 30 взрослых особей. В 9 из 12 гнезд уже или появились птенцы, или скоро появятся. Восемь лет назад орнитологи обнаружили, что самый редкий вид соколов в мире гнездится у нас на железнодорожных мостах. С тех пор популяция выросла в три раза", - написал глава округа.

Он добавил, что этому способствовали хорошая кормовая база и безопасность птиц, которую не нарушает работа промышленного объекта.

"Рост популяции кречета - хищника, который располагается на вершине пищевых цепей в Арктике - говорит о благоприятном состоянии ямальских экосистем. Прежде всего, этому росту способствует высокая на протяжении последних лет численность куропатки - основной добычи кречета. В июле планируем вернуться на трассу для того, чтоб снять автоматические фотокамеры и взять образцы для генетического анализа", - отметил старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов, слова которого приводит в своем сообщении пресс-служба правительства округа.

Ученый подчеркивает, что трасса Обская - Карская создала уникальные условия для продвижения кречета к северу от своего естественного ареала. Рост численности кречетов и успешное выведение потомства свидетельствуют о грамотной и бережной эксплуатации железной дороги.

Кречет - самый крупный в мире вид соколов. Он включен в Красную книгу РФ. Железная дорога Обская - Бованенково - Карская является самой северной из действующих железных дорог в мире. Ее проложили мостами, чтобы не нарушать кочевой образ жизни коренных народов, в частности оленеводов.