Белгородский губернатор поблагодарил глав регионов РФ за поставки гуманитарной помощи

Помощь поступила из Московского, Липецкого, Воронежского и других регионов, рассказал Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Гуманитарная помощь для эвакуированных из-за обстрелов со стороны Украины жителей Шебекинского округа поступила в Белгородскую область из Татарстана, Московского, Липецкого, Воронежского и других регионов. Губернатор Вячеслав Гладков в субботу поблагодарил глав субъектов за оказанную поддержку.

"Мы очень благодарны за поддержку. Я с уверенностью могу сказать, что половина регионов Российский Федерации сегодня с нами на контакте. Вывод простой: мы, прифронтовые регионы, - единое целое вместе со всей страной. Все регионы России сопереживают нам, ощущают наши проблемы, как личную боль", - написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в самом крупном пункте приема гуманитарной помощи в Белгороде, дворце спорта "Космос", за несколько дней принято 74 машины. Откликнулись и помогли Московская, Липецкая, Воронежская, Орловская области, Ставропольский и Краснодарский края, Татарстан. "Несколько часов назад разговаривали с губернатором Сахалинской области Валерием Игоревичем Лимаренко. Вели переговоры с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым. Звонил глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Иванович Меняйло", - отметил Гладков.

Большой объем помощи поступает из Москвы, в частности, постельные принадлежности: подушки, постельные комплекты, одеяла. В субботу в регион приехал губернатор Курской области Роман Старовойт. "Приехал и привез две фуры со всем необходимым для наших жителей. Также обсудили текущую ситуацию и решения, которые принимаются оперативными штабами Белгородской и Курской областей", - добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что в пунктах временного размещения находятся порядка 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа в связи с обстрелами ВСУ, более 20 тыс. жителей потеряли источник дохода.