На Кипре открылся самый крупный планетарий в Восточном Средиземноморье

Его строительство проинвестировал меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков

НИКОСИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Самый крупный планетарий в регионе Восточного Средиземноморья официально открылся в субботу на Кипре. Несколько сотен людей стали первыми его посетителями. Строительство планетария, который расположился в районе Томасос в пригороде Никосии, проинвестировал меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков. Проект планетария был разработан и планировался к открытию в 2021 году, однако пандемия внесла свои коррективы. Несколькими днями ранее объект посетил президент республики Никос Христодулидис. Он отметил большую важность планетария для просветительской работы.

"Здесь самое современное оборудование. Обычно в планетариях используется 8-12 проекторов. В нашем планетарии используется 26 проекторов, которые передают картинку на купол диаметром 21 м очень высокого качества. И самое главное - планетарий будет подключен к ассоциации обсерваторий с телескопами, расположенными по всему миру. То есть, можно будет смотреть изображения, снятые с любого другого телескопа в реальном времени", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Заренков.

"Хочу подчеркнуть, что это не коммерческий проект, - дай бог, чтобы он окупился через 10-15 лет. Главное - это образовательная, просветительская работа. Сегодня в качестве первых гостей побывало очень много россиян, что приятно. Дальше будем заключать договоры со школами и университетами. Надеемся на интерес к сотрудничеству со стороны московского планетария", - добавил он.

Планетарий в Томасосе оснащен современным телескопом, который позволяет ему действовать в качестве обсерватории. Он рассчитан на 186 мест. Здание состоит из трех корпусов, в которых разместились выставочный зал, несколько помещений для проведения конференций и лекций, специальная зона для театральных и музыкальных мероприятий, зал для астрономических наблюдений, офисные помещения, а также библиотека. Здесь также будут демонстрироваться научно-познавательные фильмы.

Планетарий возведен рядом с храмом Святого апостола Андрея Первозванного.