Армянская церковь считает, что власти должны противопоставить врагам проармянскую позицию

Высший духовный совет выразил поддержку народу и властям Арцаха

ЕРЕВАН, 10 июня. /ТАСС/. Власти Армении должны воздерживаться от действий, попирающих достоинство нации, и противопоставить требованиям внешних врагов реалистичные и проармянские позиции. Об этом говорится в заявлении Высшего духовного совета Армянской апостольской церкви (ААЦ), принятом в субботу.

"На совете отмечались катастрофические развития вокруг Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) - прим. ТАСС). В частности, угрожающая народу Арцаха опасность геноцида в результате блокады и посягательства на суверенные территории Армении. Выражено беспокойство также создавшимися внутри страны проблемами, социальной разобщенностью и поляризацией. В ААЦ призвал армянские власти решительно отстаивать неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение. Властям Армении следует воздерживаться от действий, попирающих достоинство нации, и противопоставить унизительным претензиям и требованиям внешних врагов реалистичные и исключительно проармянские позиции", - говорится в заявлении.

Высший духовный совет выразил поддержку народу и властям Арцаха, зафиксировав, что справедливое право арцахского народа жить свободно и независимо должно поддерживаться во всех общенациональных рамках. Участники собрания подчеркнули, что необходимо приложить все усилия для укрепления духа единства народа и создания атмосферы солидарности. Была подчеркнута важность расширения программ социальной поддержки Арцаха.