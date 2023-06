В США умер в тюрьме рассылавший по почте бомбы террорист Унабомбер

Ему был 81 год

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американец Теодор Казински, рассылавший в 1978-1995 годах по почте самодельные бомбы и известный как Унабомбер, умер в тюрьме в штате Северная Каролина в возрасте 81 года. Об этом сообщила в субботу американская телекомпания ABC со ссылкой на представителя Бюро тюрем при Министерстве юстиции США.

Казински был обнаружен мертвым ночью в его камере. Американец отбывал пожизненное заключение за терроризм. До 2021 года его содержали в тюрьме максимально строгого режима в штате Колорадо. Из-за ухудшения состояния здоровья он был переведен в федеральное медицинское учреждение в Северной Каролине, где оказывают помощь заключенным. Бюро тюрем пока не ответило на запрос ТАСС о предоставлении комментариев.

Казински, который был математиком с дипломом Гарвардского университета, в течение 17 лет являлся самым разыскиваемым в США преступником. Он бросил свою преподавательскую деятельность и зажил отшельником в штате Монтана, посвятив себя борьбе с техническим прогрессом. Он рассылал в университеты, корпорации, авиакомпании почтовые бандероли с самодельными взрывными устройствами. В результате этой террористической деятельности погибли 3 человека, 23 получили тяжелые ранения.

Почти 20 лет Федеральное бюро расследований (ФБР) США и другие правоохранительные органы страны не могли выйти на след преступника, получившего прозвище Унабомбер. Он был задержан в 1996 году. В руки правосудия Казински попал только благодаря своему брату. Тот установил, что именно Казински является автором так называемого манифеста, который террорист под угрозой очередного взрыва заставил опубликовать в газетах The New York Times и The Washington Post, сличив его текст с письмами брата родным. Сотрудники ФБР обыскали хижину Казински и нашли улики, которых было достаточно для того, чтобы обвинить его в преступлениях.

На суде в 1998 году Казински признал себя виновным в обмен на отмену смертного приговора. В ходе процесса он неоднократно добивался права самому защищать себя. Ему в этом было отказано. Судьи посчитали, что он воспользуется этим для пропаганды идей борьбы с техническим прогрессом. Кроме того, врачи признали его шизофреником.