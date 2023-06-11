Папа Римский не стал публично проводить воскресную проповедь по рекомендации врачей

Небольшая группа людей собралась у больницы имени Агостино Джемелли

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в воскресенье не появился перед верующими для проведения традиционной проповеди, как ему накануне посоветовали врачи. Как сообщил в воскресенье телеканал Rai News 24, у больницы имени Агостино Джемелли тем не менее собралась небольшая группа людей.

По информации ватиканской пресс-службы, Франциск следил за церковной службой по телевидению, а затем прочел молитву в часовне в больнице. Отмечается, что после этого понтифик пообедал в кругу "тех, кто помогает ему в эти дни": врачей, медсестер, помощников и ватиканских жандармов. Накануне сообщалось, что он перешел на диету, состоящую из полужидкой пищи.

Франциск почти никогда не пропускал воскресную проповедь, за которой следует благословение верующих. Как напоминает католическая газета Avvenire, его предшественник Иоанн Павел II произносил проповеди 22 раза за время своих многократных госпитализаций в том же медицинском учреждении. Лишь несколько раз он не показывался и не читал сам проповедь.

В субботу прооперировавший понтифика хирург Серджо Альфьери сообщил журналистам, что Франциска попросили отказаться от проповеди. Врачи рекомендовали ему никак не напрягать брюшную полость после операции. Как уточнял глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, "молитва будет носить частный характер, в палате". В июле 2021 года Франциск выступал с воскресной проповедью перед верующими из больницы, когда ему сделали операцию на кишечнике.

Это уже второй раз, когда Франциск пропускает обязательное для понтификов мероприятие: минувшей весной также по совету медиков он не присутствовал лично на Крестном ходе у стен Колизея, так как накануне перенес пневмонию. Тогда также не велось никакой трансляции. Проведение воскресных проповедей, которые обычно проходят на площади Святого Петра, приостанавливалось в публичной форме только во время пандемии. Однако они проводились онлайн.

86-летний понтифик, которому 7 июня провели полостную операцию под общим наркозом, проведет в больнице еще несколько дней "для обеспечения лучшего восстановления", которое идет штатно и обычно занимает после подобных операций от трех до пяти дней. Ранее указывалось, что хирургическое вмешательство понадобилось из-за ущемленной послеоперационной грыжи. Служба печати Святого престола в пятницу проинформировала, что "все капельницы уже приостановлены". В сообщении также отмечалось, что анализы понтифика свидетельствуют о положительной динамике, но медики рекомендуют ему ограничить физическую нагрузку, чтобы ускорить послеоперационное заживление.