В Ярославскую область на 600-летие Годеновского креста приехали тысячи паломников

Торжества начались с божественной литургии, которую совершили перед выносным алтарем на площади перед храмом Иоанна Златоуста в Годенове

ТАСС, 11 июня. Тысячи паломников из разных регионов России приехали в село Годеново Ростовского района Ярославской области, где в воскресенье проходят юбилейные торжества в честь 600-летия явления Годеновского креста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Поклониться Годеновскому кресту в честь его 600-летия сегодня приехали тысячи паломников со всей России. Эта уникальная святыня Ярославской земли известна далеко за пределами региона, имеет огромное значение для всего православного мира", - написал губернатор.

По данным пресс-службы правительства региона, торжества начались с божественной литургии, которую совершили перед выносным алтарем на площади перед храмом Иоанна Златоуста в Годенове, где сейчас находится крест. Во время торжеств рядом с храмом состоялось открытие Цареконстантиновского парка, на котором присутствовали режиссер Никита Михалков, священнослужители и благотворители. "Торжественно открыли Цареконстантиновский парк с памятником святым равноапостольным Елене и Константину. Территория эта продолжает благоустраиваться и шириться вместе с количеством паломников", - добавил глава региона.

Завершила православный праздник концертная программа "Себя не мыслю без России" с участием музыкантов из Москвы и Ярославля.

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. Согласно церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на данном месте храм, что вскоре было исполнено. Святыня уцелела при пожаре в церкви в XV веке и выдержала гонения в советское время, уточнил Евраев. Сейчас крест отреставрирован и доступен всем верующим в храме Иоанна Златоуста в Годенове.