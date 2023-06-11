На востоке Казахстана жителей села эвакуировали из-за задымления

По данным МЧС страны, тушение пожара в регионе продолжается в трех направлениях

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали жителей села Булак, расположенного в Абайской области на востоке республики, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"Плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак [близ] города Семей. Жители эвакуированы и размещены в эвакопунктах, где обеспечены питанием и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении.

По данным МЧС Казахстана, в настоящее время тушение пожара в регионе продолжается в трех направлениях. "Привлечены 14 вертолетов. С начала пожара всего осуществлен 621 сброс воды с объемом порядка 1,9 тыс. тонн воды", - уточнили в ведомстве.

В результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам трагедии.