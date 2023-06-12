В Париже создали рабочую группу по сокращению популяции крыс нелетальными методами

Горожанам будут объяснять, из-за чего крыс становится больше, а также попытаются преодолеть предрассудки населения по поводу грызунов

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Мэрия Парижа создала рабочую группу, которая будет заниматься сокращением популяции крыс и борьбой с предрассудками горожан по поводу грызунов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNews.

Как отмечается в сообщении, ключевыми направлениями борьбы с крысами выбраны "предупреждение, а также информирование горожан о том, что мусор на улице является ключевым фактором роста популяции грызунов".

По данным телеканала, эти нелетальные методы борьбы с грызунами "нашли поддержку среди зоозащитников".

Как указывает CNews, еще одно направление работы связано с "преодолением предрассудков по поводу крыс, которые мешают парижанам переносить соседство с грызунами". В частности, в мэрии отметили, что крысы не представляют угрозы для здоровья горожан. Исключение составляют лишь мусорщики, которые, однако, могут получить необходимые прививки.

Вместе с тем городские власти подчеркнули, что принимаемые меры "вовсе не означают, что крысам можно позволять разгуливать по городу".