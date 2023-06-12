В ДФО День России начали со спорта, национальных фестивалей и новых традиций

Запланировано проведение познавательно-развлекательных программ, мастер-классов, лекций, ярмарок, квестов, игр, благотворительных мероприятий и праздничных концертов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Жители Дальневосточного федерального округа в понедельник первыми в стране начали отмечать День России. Празднование началось со спортивных мероприятий, национальных фестивалей, а в Забайкальском крае вводят новую традицию, сообщили ТАСС местные власти.

"В Южно-Сахалинске уже началось празднование Дня России. Большая праздничная программа началась на территории Городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина", - рассказали ТАСС в правительстве Сахалинской области.

В этот день в ДФО проходит большое количество спортивных мероприятий. Так, например, сахалинцы сейчас в честь праздника испытывают свои силы при восхождении на гору Российская на высоту 698 м, чтобы поднять там флаг страны. На Чукотке организован забег с флагами России и Чукотки, в Магаданской области - мотопробег, а в Хабаровском крае - торжественный автопробег в поселке Заветы Ильича. Во Владивостоке День России отмечают соревнованиями по парусному спорту с участием 60 крейсерских яхт и более 100 детских швертботов.

Помимо этого, по информации местных властей, в День России жители и гости Магадана могут попробовать блюда национальных объединений, посмотреть на национальные костюмы, украшения и предметы народного творчества. На Камчатке дают старт национальному обрядовому празднику "День первой рыбы". На площади Победы в Якутске еще с 10 июня установили интерактивную инсталляцию "VK портал", с помощью которого каждый желающий может связаться с девятью российскими городами и пообщаться с их жителями в режиме реального времени. На площади имени Ленина в Хабаровске организован всероссийский молодежный фестиваль "Блогеры России" с участием популярных интернет-звезд, а в Благовещенске запланирован фестиваль национальных культур "Хоровод дружбы".

В этом году новую традицию вводят в Забайкальском крае. В Чите в полдень на смотровой площадке у часовни Александра Невского, расположенной на Титовской сопке, пройдут церемония выстрела из сигнального орудия, поднятие флага РФ и исполнение государственного гимна страны. "Это новая традиция <...>. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о проведении сигнального полуденного выстрела в День защитника Отечества, День Победы, День России, День воинской славы и День народного единства", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Традиционно в столицах всех регионов ДФО пройдут большие познавательно-развлекательные программы. Подготовлены различные мастер-классы и лекции, ярмарки, квесты, игры, благотворительные мероприятия и праздничные концерты.