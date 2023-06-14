"Сегодня вы спасли чью-то жизнь": зачем становиться донором

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора. Эта дата была установлена в 2005 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в честь иммунолога Карла Ландштейнера, родившегося 14 июня и открывшего группы крови человека. В это время принято выражать благодарность добровольцам, которые безвозмездно сдают свою кровь и тем самым спасают человческие жизни.
Рассказываем, возможна ли работа врачей без добровольной донации, почему лишних доноров не бывает, а также по пунктам расписываем, как им стать.
Кто может сдать свою кровь?
1
Основные требования к потенциальным донорам: возраст от 18 лет, вес не менее 50 кг, отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к переливанию, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
У меня самая распространенная группа крови — она тоже нужна?
2
Да. Каждый день больше 4 тыс. человек, или около 1,5 млн россиян ежегодно, нуждаются в переливании крови, источниками которой могут стать только доноры. Ведь искусственных аналогов пока не изобрели. "Сегодня вы спасли чью-то жизнь" — так почетный донор России Петр Сальников описывает процесс донации.
В ситуации несчастного случая с потерей крови у пострадавших ее компоненты могут понадобиться немедленно. Если же донорство нерегулярно и уровень запасов крови недостаточный, человека могут не успеть спасти.
Чтобы не прогадать, ориентируйтесь на донорский светофор, который покажет пункты, где запасы крови достигли критического минимума. Или вы можете посмотреть общий список учреждений в вашем городе и выбрать наиболее удобный по расположению.
Я решился. Как мне подготовиться?
3
Накануне и в день сдачи запрещено употреблять ряд продуктов, среди которых шоколад, орехи, бананы, свекла, финики, яйца. Кроме того, в эти дни из рациона следует исключить жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты. Но это не значит, что нужно голодать — кровь не сдается на голодный желудок.
В числе прочих ограничений — отказ от алкоголя за 48 часов до процедуры, приостановка приема лекарств, которые содержат аспирин и анальгетики, за 72 часа и воздержание от курения за час до сдачи.
В какой день лучше сдавать кровь?
4
Длительного отдыха и восстановления сил после донации не требуется, поэтому прийти можно в любой будний день. После вам рекомендуется посидеть 10–15 минут, час не курить и в течение дня избегать тяжелых физических нагрузок, в том числе поднятия тяжелых сумок, и выпить не меньше двух литров воды.
Кроводачи вызывают зависимость: миф или реальность?
5
Нет, донорство крови не вызывает привыкания. Напротив, организм учится быстрее восстанавливаться после кровопотери, а благодаря регулярному обновлению клеток крови функционирование иммунной и пищеварительной систем, печени и поджелудочной железы становится более устойчивым. Однако медики рекомендуют мужчинам сдавать кровь не больше пяти раз в год, а женщинам — не больше четырех.
Что получают доноры?
6
Согласно Федеральному закону, донорство крови и ее компонентов может осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основе. В первом случае в день сдачи доброволец обеспечивается бесплатным питанием за счет места, где он сдавал кровь. Либо можно предпочесть денежную компенсацию — 1 235 рублей. А сдача крови на безвозмездной основе в течение года дает человеку право на выплаты. Так, за четыре донации крови по 450 мл участник получит 24 тыс. рублей, а за 15 донаций плазмы по 600 мл — 62 тыс.
Кроме того, сдача цельной крови больше 40 раз позволяет стать почетным донором России. Тем, кто обладает этим статусом, присваивается ежегодная денежная выплата (в 2022 году — почти 16 тыс. рублей), предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск в выбранное вами время и внеочередное лечение.
Если же донор предпочитает сдать свою кровь на платной основе, то сумма выплаты будет зависеть от ее объема. Все подробности указаны в постановлении правительства Москвы.
Когда донорство стало массовым явлением?
7
Еще при СССР. Особенно на это повлияло начало Великой Отечественной войны, когда зашла речь о заготовках крови для нужд фронта — Наркомздрав распорядился расширить донорские ряды. Тех, кто неоднократно соглашался на процедуру, позже стали награждать нагрудным знаком "Почетный донор СССР".
На сегодняшний день почти половина россиян становилась донорами. Таким образом, за 11 лет — с 2008 по 2019 год — число добровольцев выросло на 9%, следует из данных ВЦИОМ.
Анастасия Харчишена