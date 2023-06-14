"Сегодня вы спасли чью-то жизнь": зачем становиться донором

У меня самая распространенная группа крови — она тоже нужна?

Да. Каждый день больше 4 тыс. человек, или около 1,5 млн россиян ежегодно, нуждаются в переливании крови, источниками которой могут стать только доноры. Ведь искусственных аналогов пока не изобрели. "Сегодня вы спасли чью-то жизнь" — так почетный донор России Петр Сальников описывает процесс донации.

В ситуации несчастного случая с потерей крови у пострадавших ее компоненты могут понадобиться немедленно. Если же донорство нерегулярно и уровень запасов крови недостаточный, человека могут не успеть спасти.

Чтобы не прогадать, ориентируйтесь на донорский светофор, который покажет пункты, где запасы крови достигли критического минимума. Или вы можете посмотреть общий список учреждений в вашем городе и выбрать наиболее удобный по расположению.