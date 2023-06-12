Глава Туркмении направил президенту Казахстана соболезнования в связи с лесными пожарами

Сердар Бердымухамедов передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами, возникшими в Абайской области страны и повлекшими за собой человеческие жертвы. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Бердымухамедов, пишет издание, от имени народа и правительства страны, а также от себя лично передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего восстановления пострадавших территорий.

Согласно последним данным, в результате пожара в Абайской области на востоке Казахстана погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам трагедии. Генеральная прокуратура Казахстана расследует два уголовных дела в связи с пожарами в Абайской области.