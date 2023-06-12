В Эквадоре женщина подала признаки жизни во время подготовки к ее похоронам

Родственники открыли гроб, чтобы сменить женщине одежду, и заметили, что она дышит, сообщает газета El Universo

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Пожилая жительница Эквадора начала подавать признаки жизни в гробу во время подготовки к ее похоронам. Об этом сообщила газета El Universo.

По ее данным, родственники женщины открыли гроб, чтобы сменить ей одежду, и заметили, что она дышит. Прибывшая на место машина скорой помощи забрала женщину в больницу. По состоянию на воскресенье она находится в отделении реанимации.

"Моя мама находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ее сердце стабильно. Врач ущипнул ее руку, и она отреагировала. Мне сказали, что это хороший знак", - приводит издание слова сына женщины Гильберта Балберана.

Как рассказал мужчина, он отвез мать в больницу города Бабаойо в пятницу утром. Спустя несколько часов врач сообщил, что она умерла. По предварительным данным, у женщины была диагностирована смерть мозга. "Нам даже дали соответствующую справку", - отметил Балберан.

В больнице, в которой засвидетельствовали смерть женщины, пока не комментировали ситуацию.