В Казахстане назначили нового детского омбудсмена

Эту должность заняла экс-депутат Мажилиса Динара Закиева

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность уполномоченного по правам ребенка бывшего депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Динару Закиеву. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Распоряжением главы государства Закиева Динара Болатовна назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Закиева была депутатом Мажилиса седьмого созыва с января 2021 года по январь 2023 года. В разные годы работала руководителем корпоративного фонда "Камкорлык коры" при фонде Нурсултана Назарбаева, председателем республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

Ранее в понедельник президент Казахстана освободил Аружан Саин от должности уполномоченного по правам ребенка.

Саин занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Казахстане с июля 2019 года. В 2006 году она основала благотворительный фонд Добровольное общество "Милосердие", в разные годы работала телеведущей ряда программ, в том числе программы "Подари детям жизнь".

Токаев также назначил на должность уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения республики Светлану Жакупову. Она в разные годы работала вице-министром труда и социальной защиты населения (2017-2019 годы), заместителем министра здравоохранения и социального развития Казахстана, руководителем программ проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".