Володин в поздравлении с Днем России отметил трудолюбие и талант россиян

Спикер Госдумы также указал на мужество и героизм военнослужащих, которые защищают безопасность страны и граждан

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Трудолюбие и талант жителей РФ, которые делают все для развития страны, отметил в своем поздравлении по случаю Дня России спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша страна - Россия - Родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями нашего многонационального народа. Любят Отечество, верят в него. Делают все для его развития", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Володин также отметил в поздравлении мужество и героизм военнослужащих, которые защищают безопасность страны и граждан. "Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО", - написал спикер Госдумы.