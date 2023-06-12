12 июня, 06:01

Володин в поздравлении с Днем России отметил трудолюбие и талант россиян

Спикер Госдумы также указал на мужество и героизм военнослужащих, которые защищают безопасность страны и граждан

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Трудолюбие и талант жителей РФ, которые делают все для развития страны, отметил в своем поздравлении по случаю Дня России спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Наша страна - Россия - Родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями нашего многонационального народа. Любят Отечество, верят в него. Делают все для его развития", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Володин также отметил в поздравлении мужество и героизм военнослужащих, которые защищают безопасность страны и граждан. "Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО", - написал спикер Госдумы. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияДень РоссииВоенная операция на Украине
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