12 июня, 06:12

Попова проверила работу по санитарно-эпидемиологическому надзору в ЛНР и ДНР

Глава Роспотребнадзора вручила почетные грамоты и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам службы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила управления ведомства в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и оценила работу по эпидемиологическому мониторингу в регионах, сообщили в понедельник в ведомстве.

"Глава службы проверила, как организована работа по санитарно-эпидемиологическому надзору и эпидемиологическому мониторингу на новых территориях РФ и провела ряд рабочих совещаний", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

Накануне Дня медицинского работника Попова вручила почетные грамоты и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам службы.

"Анна Попова поблагодарила своих коллег за неоценимый труд и самоотверженную работу, которая не прекращается ни при каких обстоятельствах", - отмечается в сообщении. 

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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