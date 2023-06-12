Гаглоев поздравил россиян с Днем России

Как отметил президент Южной Осетии, этот праздник объединяет всех, кто ощущает причастность к великой стране

ЦХИНВАЛ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что это всенародный праздник, который объединяет всех, кто ощущает свою причастность к великой стране и связывает с ней свое будущее.

"От имени народа и руководства Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь многонациональный народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем России. Это поистине всенародный праздник, который объединяет всех, кто верит в Россию, гордится ее многовековой историей, великим культурным наследием, ощущает свою причастность к великой стране и связывает с ней свое будущее", - говорится в поздравлении Гаглоева, опубликованном в понедельник на официальном сайте президента Южной Осетии.

Президент отметил, что в Южной Осетии, где большинство жителей являются российскими гражданами, День России отмечается как государственный праздник в знак признания величайшей роли Российской Федерации в исторической судьбе югоосетинского народа. "Каждый житель Южной Осетии всегда с благодарностью будет помнить о той неоценимой поддержке и помощи, которую оказывает нашей республике Российская Федерация", - сказал югоосетинский лидер.

Гаглоев пожелал Путину новых свершений в качестве главы Российского государства, а всем жителям Российской Федерации - здоровья, добра, мира и благополучия.

Поздравительное послание с Днем России президент Южной Осетии также направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, в котором подчеркнул, что "основанное на общих духовных ценностях неразрывное единство Южной Осетии и России, связанных длительной совместной историей, будет и впредь укрепляться на благо обеих стран".