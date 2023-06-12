Артисты поздравили россиян с Днем России

Они отметили важность и актуальность этого праздника

МОСКВА, 12 июня. / Корр. ТАСС Полина Богомолова /. Главным праздником, который сближает россиян, назвали артисты День России, отметив его важность и актуальность. Таким мнением с ТАСС поделились народные артисты РФ Олег Газманов, Игорь Бутман, Надежда Бабкина, Лариса Долина и другие, поздравив жителей страны и напомнив о ее богатой истории.

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, он является нерабочим праздничным днем.

Газманов назвал День России особенно актуальным на сегодняшний день праздником. "Мы противостоим очередной попытке отнять наши богатства, земли, ресурсы. Попытке уничтожить нашу культуру и истребить наш народ. Но мы, как всегда, выстоим и победим", - сказал собеседник агентства. Исполнитель также процитировал слова из своей песни "Вперед, Россия", где говорится "так было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон, и, если опасность державе грозит, становится Родина как монолит".

По мнению Бабкиной, такой праздник сближает россиян. Артистка призвала жителей РФ любить свою страну и "помнить, чьей земли мы уроженцы". "Земля наша красивая, богатая, многонациональная, с мощным генетическим кодом, который заложен в каждом из нас. Давайте любить свою страну. В это непростое время она как никогда нуждается в нашей поддержке, помощи и любви", - сказала Бабкина.

История страны

Бутман, поздравляя россиян, сделал акцент на богатой истории России, ее традициях, обычаях, а также отметил "невероятную природу и культурное наследие" нашей страны. "Наша большая, многонациональная и многогранная Родина всегда была и остается для меня источником силы и вдохновения. От всей души желаю, чтобы наше Отечество процветало и славилось новыми достижениями", - сказал знаменитый саксофонист.

Народный артист СССР Юрий Башмет в беседе с корреспондентом ТАСС накануне Дня России сказал, что считает себя счастливым, потому что знает, что дело, которым занимается, нужно соотечественникам. Альтист и дирижер напомнил, что много ездит по стране с гастролями. "Когда меня спрашивают, не упал ли интерес [к классической музыке], как посещаются концерты, я этого вопроса даже не понимаю, потому что везде аншлаги". Он также отметил, что в РФ очень много талантливых детей. По его мнению, ответственность исполнителей перед публикой велика. Артист пояснил это тем, что "неискренние, "автопилотные" концерты могут погубить будущего Чайковского, Моцарта, Шостаковича, Рахманинова", пришедшего на концерт. Маэстро пожелал россиянам здоровья, любви, в том числе и к классической музыке.

Лариса Долина отметила важность празднования Дня России. "Мы должны доказать всему миру, что Россия сильная, могучая, мощная страна", - сказала собеседница агентства. По мнению артистки, несмотря на "сумасшедший, нарастающий с каждым днем негатив" по отношению к РФ, за счет сплоченности и любви нашего народа к своей стране "мы всегда выживем". "Россия - это наша семья, это наша жизнь, наше будущее, будущее наших детей и внуков. Поэтому я считаю, что этот праздник очень важен и его обязательно нужно праздновать", - заключила Долина.

Главный праздник

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский назвал День России главным праздником страны. "Я очень рад, что такой праздник у нас есть. Я сын своей Родины. Желаю всем, кто живет в нашей стране, процветания, благополучия и счастья. Да здравствует День России!", - сказал певец.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сказал, что на каждом своем сольном концерте с гордостью исполняет Гимн России. "На протяжении тысячелетий поколения наших предков день за днем собирали и строили, защищали и восстанавливали нашу Отчизну, - обратился через ТАСС к россиянам певец. - Мы русские, и нам повезло. Повезло здесь родиться и жить, учиться и работать, заниматься творчеством и выполнять свой гражданский долг - от усилий каждого из нас зависит то, какое наследие мы оставим нашим детям. Потому что Россия - это все мы".

День России, по мнению заслуженной артистки России Зары, это праздник "единения и гордости за большую, многонациональную и невероятно красивую страну". "Наше государство впитало в себя глубину и мудрость уникальных культур. Я родом из Санкт-Петербурга, при этом моя семья с самого детства бережно передавала мне традиции народов Востока. В этом и есть богатство России с ее историей, просторами и уникальными судьбами. Как никогда важно с трепетом относиться к общему наследию во имя будущих поколений", - заключила собеседница агентства.

Певица Амария пожелала России процветания. "Пусть сила твоя живительная не иссякнет, пусть слава твоя, рождаемая трудами и подвигами многонационального народа, гремит по всей земле. Лучшее время благодарить и беречь тебя - сегодня", - сказала исполнительница.