Алиев поздравил Путина с Днем России

В поздравлении президент Азербайджана отметил успешное развитие партнерства между Баку и Москвой

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, отметив успешное развитие межгосударственных связей и партнерских отношений.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех россиян с государственным праздником - Днем России. Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

В поздравлении отмечается, что подписанная в 2022 году Декларация о союзническом взаимодействии, "наглядно отражая дух и характер азербайджано-российских связей, определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы".

"Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран", - подчеркивается в послании.

Алиев пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России - счастья и благополучия.