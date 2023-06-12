В Якутии учредили специальную выплату отдельным категориям сотрудников МВД

Указ подписан в знак поддержки деятельности сотрудников внутренних дел в непростое для страны время и в честь Дня России

ТАСС, 12 июня. Специальную единовременную выплату на сумму более 90 тыс. рублей учредили в Якутии для отдельных категорий сотрудников МВД. Об этом глава региона Айсен Николаев заявил на торжественном принятии присяги личного состава МВД по Республике Саха (Якутия), сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

Айсен Николаев напомнил, что в ходе недавней встречи с министром МВД России Владимиром Колокольцевым обсуждали ряд вопросов по дальнейшему укреплению материально-технической базы МВД по республике. Указ подписан в знак поддержки деятельности сотрудников внутренних дел в непростое для страны время и в честь Дня России.

"Согласно указу, будет выделено 100 млн рублей для поддержки тех сотрудников, которые работают "на земле": для участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой, дорожно-патрульной, охранно-конвойной служб. Порядка тысячи сотрудников получат от Республики Саха (Якутия) свыше 90 тыс. рублей единовременной социальной выплаты", - приводятся пресс-службой слова Айсена Николаева. Глава отметил, что именно эти категории сотрудников МВД ежедневно и вплотную работают с жителями республики, стоят на страже безопасности населения и являются гарантами общественной стабильности.

Также Айсен Николаев передал ключи от автомобилей для ГИБДД. Новые машины будут способствовать решению задач по обеспечению безопасности на дорогах республики.

В праздничный день ряды сотрудников Министерства внутренних дел РФ пополнились. В регионе 20 новых сотрудников присягнули быть верным своему долгу.