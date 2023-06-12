Sky: военные Британии стали обращаться за помощью в продовольственные банки из-за кризиса

По информации издания, в рядах военнослужащих усиливается недовольство тем, что они по закону лишены возможности участвовать в забастовках с требованием повышения зарплаты

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Великобритании стали чаще обращаться за помощью в продовольственные банки на фоне роста стоимости жизни в стране. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По их данным, в свете экономического кризиса на базе королевских ВВС Конингсби в центральной части Англии для помощи военным используется неофициальный продовольственный банк, который изначально создавался самими летчиками с целью оказания поддержки жителям прилегающих населенных пунктов. Телеканал отметил, что некоторые британские военнослужащие даже не могут позволить себе оплатить дорогу от места службы до дома, чтобы увидеться со своими родственниками.

Согласно Sky News, некоторые благотворительные организации Соединенного Королевства фиксируют более чем двукратный рост числа обращений о помощи со стороны военных. При этом в рядах военнослужащих усиливается недовольство тем, что, в отличие от представителей гражданских профессий, они по закону лишены возможности участвовать в забастовках с требованием повышения зарплаты.

"Я наслышан про истории о моряках, которые не могут поехать домой в выходные дни или в отпуск из-за расходов на дорогу. Также военные обращаются к продовольственным банкам или благотворительным организациям за помощью с управлением их долгами", - отметил один из источников телеканала. Телеканал добавил, что в 2022 году среди представителей королевских ВВС чаще всего продовольственными банками пользовались военнослужащие на авиабазах Бенсон и Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии.

В связи с этим член комитета по обороне Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Сара Атертон призвала правительство повысить зарплаты военнослужащим на 10% в соответствии с инфляцией. "Необходимо гарантировать, что их ценят", - сказала она.

Ранее газета The Times сообщила, что лишь 42% военнослужащих ВС Великобритании удовлетворены уровнем своей зарплаты и предлагаемыми жилищными условиями, что является рекордно низким показателем за последние пять лет. Как отметило издание, многие британские военнослужащие остались разочарованы тем, что в этом году им предложили повысить оклады лишь на 3,75%, в то время как инфляция в стране по итогам 2022 года составила 10,5%.