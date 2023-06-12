Главы новых регионов в День России отметили помощь и поддержку своей страны

По их словам, жители давно ждали этого момента

ТАСС, 12 июня. Главы новых регионов, которые в понедельник впервые отмечают День России в качестве субъектов РФ, отметили, что жители давно ждали этого момента и в полной мере ощутили помощь и поддержку своей страны.

"Мы, жители Запорожской области, в полной мере ощутили на себе помощь и поддержку страны, каждого ее жителя, радость от возвращения на Родину, которого мы ждали долгие десятилетия", - написал в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что в этот день жители Донбасса испытывают особые чувства. "Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе великой Родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Любовь к России, верность ей - это наш духовный огонь", - сказал он в видеообращении, размещенном в понедельник в своем Telegram-канале, подчеркнув, что быть с Россией - это историческое предназначение Донбасса.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что в составе России регион получил новую жизнь. "Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны", - подчеркнул он.

"Впервые Херсонская область отмечает День России в составе Российской Федерации, и я очень рад, что могу обратиться к вам, дорогие земляки, как к россиянам. <...> С нами в одном строю стоят Потемкин и Екатерина, Суворов и Ушаков, Покрышев и Маргелов", - отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вхождению в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.