В ЛНР сообщили, что 3,3 тыс. детей в республике нуждаются в опеке

По словам уполномоченного по правам ребенка Инны Швенк, в ЛНР 2 680 детей воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа и находятся под опекой жителей

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. детей Луганской Народной Республики (ЛНР) нуждаются в опеке, сообщила корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк.

"В Луганской Народной Республике проживают 3 329 детей, оставшихся без попечения родителей", - сказала она.

Как сообщила Швенк, сейчас в республике 2 680 детей воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа и находятся под опекой жителей. По ее словам, в 2023 году 143 ребенка были взяты под опеку или попечительство в том числе в приемные семьи, 104 ребенка устроены в семьи граждан из других субъектов Российской Федерации.