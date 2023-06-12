Над Аравийским морем сформировался мощный циклон "Бипарджой"

По данным метеорологов, 15 июня он достигнет Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Мощный штормовой циклон "Бипарджой", сформировавшийся над Аравийским морем, в четверг достигнет берегов индийского штата Гуджарат, порывы ветра будут достигать 40 м/с. Об этом сообщил Метеорологический департамент Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник провел совещание, посвященное штормовому циклону. В частности, премьеру доложили, что штат Гуджарат окажется во власти циклона к утру четверга. В ряде округов штата скорость ветра будет достигать 35-37 м/с с порывами до 40 м/ с, свидетельствуют представленные метеорологами материалы, которые распространило агентство NNI.

В настоящее время индийские метеорологи классифицируют "Бипарджой" ("Бедствие" с бенгальского) как очень мощный штормовой циклон (скорость ветра - 46-61 м/с), это второй по разрушительной силе уровень по принятой Метеорологическим департаментом Индии шкале. При этом ожидается, что к полудню четверга (10:30 мск) циклон ослабнет до мощного, то есть скорость ветра не будет превышать 45 м/с.

Согласно прогнозу метеорологов, "Бипарджой" будет двигаться в северном направлении до утра среды, а затем - на северо-северо-восток. В наибольшей степени циклон затронет штат Гуджарат, в частности округ Кач. Также сильный ветер ожидается в прибрежных зонах Раджастхана и пакистанской провинции Синд.

В Гуджарате и Синде уже началась эвакуация людей, проживающих в прибрежных районах. Власти Индии призвали рыбаков на северо-западе страны приостановить промысел в Аравийском море до окончания шторма. Непогода в воскресенье привела к задержке десятков рейсов в аэропорту Мумбаи.