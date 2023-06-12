Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России

Глава РПЦ назвал связь РФ с православной духовной традицией залогом подлинного благополучия, сплоченности и единства народа

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметив, что залогом благополучия и единства народа является связь государства с православной духовной традицией. Поздравление опубликовано на сайте Московского патриархата.

"Отмечая этот праздник, мы обращаем мысленные взоры к многовековой истории нашего Отечества, вспоминаем славные свершения, героизм и мужество предков, внесших значимый вклад в государственное строительство и в развитие родной страны. Уроки прошлого, убежден, помогают и сегодня всем совершающим ответственное служение на пользу России осознавать важность сохранения живой связи с православной духовной традицией, положенной в основание национальной культурной самобытности и являющейся залогом подлинного благополучия, сплоченности и единства народа", - подчеркнул Кирилл.

Также патриарх заявил, что признателен президенту за неизменное внимание к деятельности Русской православной церкви, за поддержку многих ее проектов и инициатив, имеющих большое социальное, просветительское значение и направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание современников. "Надеюсь, что успешное развитие церковно-государственного диалога будет и впредь приносить добрые плоды", - отметил патриарх.