ФАДН: форум "Многонациональная Россия" собрал 150 участников из большинства регионов РФ

Ими стала молодежь, активно проявляющая себя в деле поддержания межнационального мира и согласия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Участниками Всероссийского форума "Многонациональная Россия" в Нижнем Новгороде стали 150 человек из большинства регионов России, рассказал ТАСС в понедельник заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.

Участниками форума стала молодежь, активно проявляющая себя в деле поддержания межнационального мира и согласия.

"Здесь большинство регионов Российской Федерации. <…> Хотя, в общем-то, это окружной форум, но у него популярность такая, что мы не ограничены Приволжским федеральным округом, 150 участников у нас", - сказал Бедкин, добавив, что сейчас главное - укрепление единства российской нации.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов во время форума выступил за возвращение идеологии на государственном уровне. "Я считаю, что это необходимо. <…> Идеология нужна, без нее никак. И работать нужно с молодых ногтей", - сказал он.

Форум прошел в Нижнем Новгороде с 9 по 12 июня. В 2023 году город получил статус молодежной столицы, поэтому участниками стали представители молодежи. Они обсудили вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействие власти и общества в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также поделились опытом с коллегами из других регионов. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей совместно с правительством Нижегородской области.