В двух городах ЮФО намерены открыть центры психологической помощи фонда "Офицерская честь"

Их создадут в Краснодаре и Ростове-на-Дону

БЕЛГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Центры психологической помощи благотворительного фонда "Офицерская честь", который оказывает психологическую поддержку участникам специальной военной операции, их семьям, а также вынужденным переселенцам, планируют открыть в Краснодаре и Ростове-на-Дону до конца 2023 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель представительства фонда в Белгороде Мария Виденская.

"Мы рассчитываем до конца этого года открыть еще два центра психологической помощи нашего благотворительного фонда. Они будут расположены в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Уже ведется активная работа в этом направлении", - сказала Виденская.

По ее словам, эти города выбрали из-за близкого расположения к приграничным регионам. "В этих городах расположены воинские части, госпитали, проживает много семей мобилизованных граждан. Для данных регионов особенно актуально расширение объемов психологической поддержки. Мы сможем точечно удовлетворить запросы участников СВО и их семей", - пояснила Виденская.

Она добавила, что работа фонда нацелена не на широкий охват, а на адресную помощь. "Мы с душой стараемся помогать, точечно, где это необходимо. Мы не за массовость, а за индивидуальный подход к каждому случаю, поскольку у каждого какие-то свои переживания и заботы. Этот принцип в основе работы фонда, и наши психологи всегда готовы найти выход для разных ситуаций", - резюмировала Виденская.

Фонд "Офицерская честь" был основан 12 июля 2022 года, а первая благотворительная акция прошла в сентябре. На средства фонда закупаются и передаются нуждающимся комплекты одежды и обуви, а также продуктовые наборы. Представительство фонда открыто в Белгороде. Центры психологической помощи уже работают в Белгороде и Самаре.