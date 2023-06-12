Сахалин передал Белгородской области около 20 тонн рыбных консервов

В регион также поступили крупные партии грузов из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Запорожской, Кировской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского и Пермского краев

БЕЛГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Сахалинская область передала около 20 тонн рыбных консервов в качестве гуманитарной помощи Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"20 тонн рыбных консервов прислали с Сахалина", - написал Гладков, добавив, что поток гуманитарной помощи со всей страны не прекращается.

Он отметил, что за 11 и 12 июня в регион поступили крупные партии грузов из республик Ингушетия, Кабардино-Балкария и Мордовия, а также из Запорожской, Кировской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского и Пермского краев. "Свежие фрукты, крупы, сахар, консервы и другие продовольственные товары передадим жителям Шебекинского и Грайворонского округов", - подчеркнул губернатор.

По словам Гладкова, от Запорожской области жители белгородского приграничья получили партию местной черешни и растительного масла. "Обратно машина из Запорожской области отправится полная белгородской продукцией. Передаем несколько тонн шебекинских макарон, белгородского печенья и сахар", - отметил он.

Также Гладков сказал, что из Пермского края в регион поступили крупы, консервы, растительное масло. Из Ингушетии и Кабардино-Балкарии область получила партию продуктов питания и бытовой химии, питьевой воды. Фура фруктов пришла из Ставропольского края. "Еще раз огромные слова благодарности и низкий поклон всем, кто в этот трудный момент пришел на помощь Белгородской области", - подчеркнул Гладков.

В Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи - в Центре молодежных инициатив, в культурном центре "Октябрь", в торговом центре "Пять звезд" и в спортивном комплексе "Космос". 11 и 12 июня они приостановили работу - это было необходимо для разгрузки и сортировки товаров. С 13 июня они возобновят работу в обычном режиме.