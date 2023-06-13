Космонавты МКС поздравили представительства РФ в США с Днем России

Российские члены экипажа Международной космической станции выразили уверенность в том, что страна справится со всеми вызовами

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) выразили уверенность в том, что Россия с честью преодолеет все трудности и справится со всеми вызовами. Их видеопоздравление по случаю Дня России было показано в понедельник на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Мы граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит судьба нашей Родины", - обратился космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев к послу РФ в США Анатолию Антонову, генеральному консулу РФ в Хьюстоне Александру Захарову, сотрудникам российских представительств и согражданам.

"Вы представляете нашу страну в США, мы же представляем Россию здесь, в космосе. Космос - чуть ли не единственная сфера, где государства продолжают сотрудничать, несмотря ни на что", - сказал Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС. Он напомнил, что на долю РФ выпало немало переломных этапов и тяжелых испытаний.

Тем не менее космонавт Андрей Федяев не сомневается, что россиянам удастся справиться со всеми вызовами. "Приходится встречать праздник в новых реалиях и условиях, которые не все готовы принять. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Преодолеет и теперь", - уверен он.