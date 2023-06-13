Более 50 т гумпомощи за пять месяцев отправил фонд "Офицерская честь" в новые регионы

В июне организация поставит еще 15 т

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Офицерская честь", который оказывает психологическую и гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО), их семьям, а также вынужденным переселенцам, передал в освобожденные регионы свыше 50 т гумпомощи с января по май 2023 года. В июне будет поставлено еще 15 т, сообщила ТАСС руководитель представительства фонда "Офицерская честь" в городе Белгороде Мария Виденская.

"С января по май мы отправили пять машин с гуманитарным грузом в новые освобожденные регионы. Общий объем переданных товаров составил 50 т. В июне мы планируем привезти туда еще 15 т гумпомощи", - сказала Виденская, добавив, что с июля по декабрь 2022 года фонд направил более 80 т гуманитарных грузов.

Говоря о составе гумпомощи, она отметила, что фонд направляет жителям освобожденных регионов и дислоцирующимся там военнослужащим широкий спектр товаров. "Для военнослужащих мы везем нательное белье, элементы экипировки, перчатки, рюкзаки, берцы, медицинские изделия (жгуты, индивидуальные перевязочные пакеты), инструменты для ремонта техники и оборудования. Для медицинских учреждений мы привозим одноразовую посуду для кормления раненых, товары медицинского назначения, а также продукты и средства личной гигиены", - пояснила Виденская.

Кроме того, с октября по май, по ее словам, фонд "Офицерская честь" передал гумпомощь для почти 4 тыс. семей вынужденных переселенцев в Луганской и Донецкой Народных Республиках. "За эти восемь месяцев Центры психологической помощи нашего фонда в Белгороде и Самаре провели 24 групповые консультации для 467 военнослужащих и членов их семей", - отметила Виденская.

Она добавила, что на следующей неделе фонд передаст 500 единиц гуманитарной помощи в город Артемовск ДНР. Туда войдут товары как для военнослужащих, так и для мирного населения.

Благотворительный фонд "Офицерская честь" был основан 12 июля 2022 года, а первая благотворительная акция прошла в сентябре. Он оказывает гуманитарную, психологическую и социальную помощь участникам СВО, а также членам их семей и занимается патриотическим воспитанием граждан. На средства фонда закупаются и передаются нуждающимся комплекты одежды и обуви, а также продуктовые наборы.