Фонд "Офицерская честь" за год привлек на поддержку участников СВО более 100 млн рублей

По словам руководителя представительства фонда в Белгороде Марии Виденской, 97,7 млн организация получила от учредителя, а около 11,3 млн составили добровольные пожертвования

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Офицерская честь" привлек с июля 2022 года по июнь 2023 года порядка 110 млн рублей для реализации своих проектов по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщила ТАСС руководитель представительства фонда "Офицерская честь" в городе Белгороде Мария Виденская.

"С июля 2022 года по июнь 2023 года нам удалось привлечь чуть более 109 млн рублей на ведение деятельности нашего фонда. 97,7 млн мы получили от учредителя, а около 11,3 млн составили добровольные пожертвования. Мы продолжим эффективно использовать имеющиеся у нас средства для оказания всесторонней помощи жителям новых регионов и приграничья", - сказала Виденская.

Она добавила, что в III квартале 2023 года фонд проведет четыре крупных проекта. По проекту "Все для Победы" будут закуплены два автомобиля высокой проходимости. Проект "Поддержка будет" включает в себя отправку товаров для врачей и сменной одежды для военнослужащих, а проект "Мы вместе" подразумевает сбор и отправку порядка 1,5 тыс. единиц товаров первой необходимости в город Артемовск ДНР и город Шебекино Белгородской области. По проекту "Психологическая помощь" ведется сбор данных для предоставления бойцам СВО и членам их семьям бесплатной психологической консультации.

Виденская отметила, что с октября 2022 года по май 2023 года фонд провел почти 200 индивидуальных консультаций для участников СВО и членов их семей, а также организовал несколько детских мероприятий. "За апрель-май по проекту "Книга на здоровье" мы передали в зону СВО порядка 1 тыс. книг. В апреле в Донецке мы провели акцию "Дарим детство", в которой приняли участие 80 человек. Следующий такой выезд планируем провести ближе к началу нового учебного года, чтобы помочь детям с канцелярскими товарами", - сказала она.

По словам Виденской, в работе фонда постоянно участвуют 30 волонтеров, а их число растет. "При передаче гуманитарных грузов всегда присутствует наш волонтер. Он убеждается, что все успешно дошло и получено. Волонтеров мы набираем через платформу "Добро.РФ" и ресурсный центр "Мосволонтер", - резюмировала Виденская.

Благотворительный фонд "Офицерская честь" был основан 12 июля 2022 года, а первая благотворительная акция прошла в сентябре. Он оказывает гуманитарную, психологическую и социальную помощь участникам СВО, а также членам их семей и занимается патриотическим воспитанием граждан. На средства фонда закупаются и передаются нуждающимся комплекты одежды и обуви, а также продуктовые наборы. На данный момент представительство фонда открыто в Белгороде, центры психологической помощи работают в Белгороде и Самаре.