Мишустин поздравил Маковецкого с 65-летием

Премьер-министр РФ отметил умение актера понять характер каждого персонажа

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Сергея Маковецкого с 65-летием, отметив при этом его умение понять характер каждого персонажа. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Яркий драматический дар, особая откровенность, умение понять характер каждого персонажа, "заглянуть в глубины собственного подсознания" позволяют вам виртуозно перевоплощаться в разные образы на знаменитых подмостках Театра Вахтангова и в кинематографе. Вы убедительны и в комедии, и в трагедии. Царь Иван Грозный и Пантелей Мелехов, граф Илья Ростов и Евгений Онегин, священник и ученый - любая роль убедительна, незабываема. Каждая заставляет зрителей думать, радоваться, грустить, сопереживать героям", - говорится в телеграмме.

Премьер также назвал актера мастером импровизации и пожелал ему здоровья, вдохновения, радости от новых ролей. "И пусть еще долгие годы ответом на вопрос: "Кто сегодня играет?" будет: "Сергей Маковецкий", - заключил он.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980 году и был принят в Театр им. Евгения Вахтангова. Среди его ролей в этом театре в разные годы - Шостакович ("Уроки мастера"), Граф Илья Андреевич Ростов ("Война и мир"). В кино снялся, в частности, в фильмах "Патриотическая комедия", "Макаров", "Русский бунт", "Брат-2", "72 метра", "Мне не больно", "Ликвидация", "12", "Живи и помни", "Поп", "Дело гастронома № 1", "Петр Первый", "Жизнь и судьба", "Бесы", "Тихий Дон", "Годунов", "Ненастье", "Праведник". Лауреат Государственной премии России, обладатель многих кинонаград и театральных премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета.